ROMA (ITALPRESS) – Ultima sgambata pre-campionato per il Milan nel segno di Charles De Ketelaere. I campioni d’Italia hanno battuto la Pergolettese 7-1 con la tripletta dell’ex giocatore del Bruges, schierato trequartista. Bene Marko Lazetic, talento serbo arrivato a gennaio scorso, autore di una doppietta. In rete anche Adli e Pobega, fresco di rinnovo e reduce dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane. Domani sarà il giorno degli esami strumentali per Sandro Tonali dopo l’infortunio col Vicenza. La speranza è che si tratti solo di un’elongazione.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

