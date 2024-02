EINDHOVEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Al Philips Stadium di Eindhoven finisce 1-1 Psv-Borussia Dortmund gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Al vantaggio tedesco siglato da Malen nel primo tempo, risponde su calcio di rigore De Jong a inizio ripresa. La qualificazione resta dunque in bilico, si deciderà tutto il prossimo 13 marzo in Germania.

L’ex di giornata Bosz (a Dortmund nel 2017) punta sul tridente e schiera Bakayoko e Lozano sugli esterni con De Jong riferimento centrale. Malen, Reus e Sancho dietro la punta Fullkrug nel 4-2-3-1 di Terzic che lascia in panchina Brandt. Ritmi alti ma nessuna conclusione fino al quarto d’ora. Parte meglio il Psv però il primo tentativo è del Borussia con Benitez attento in due tempi sul tiro di Malen. Sul fronte opposto, un minuto dopo, de Jong libera Tillman che calcia potente ma a lato da ottima posizione. Gli ospiti escono bene a metà frazione. Schlotterbeck, su angolo di Reus, si vede deviare sul più bello da un difensore un colpo di testa indirizzato in porta. Poco dopo arriva il vantaggio tedesco: Malen riceve da Sabitzer, si incunea in area e spara un bolide che viene deviato anche da Dest prima di sbattere sul palo interno e insaccarsi in rete.

La reazione ospite non si fa attendere. Tillman incorna su assist di Veerman e mette di un soffio fuori ma con la bandierina del fuorigioco alta. Bakayoko non capitalizza sul secondo palo un cross di Saibari che al 40′ calcia potente però troppo sul portiere.

Il pareggio olandese arriva dunque a inizio ripresa quando Jovanovic concede un rigore (forse generoso) su una scivolata in area di Hummels su Tillman: dagli 11 metri si presenta de Jong, Meyer intuisce la direzione del tiro ma non arriva sul pallone ben angolato. Sull’1-1 le chance arrivano da una parte e dall’altra. Benitez salva su Malen e sul colpo di tacco improvviso del neoentrato Wolf. Dall’altro lato Saibari manda alto dal limite e Meyer si oppone con sicurezza a Bakayoko e Dest. Nel finale i ritmi si abbassano e il risultato non viene più messo in discussione. Appuntamento tra tre settimane circa al Signal Iduna Park di Dortmund.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]