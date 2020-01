De Castro “Etichette servono a informare, no a condizionare”

"Nulla contro le etichette nutrizionali, l'importante e' che siano utilizzate per informare il consumatore e non per condizionarlo". Lo dice Paolo De Castro, coordinatore S&D alla Commissione agricoltura del Parlamento europeo. alp/gg