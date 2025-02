De Carlo “Tanti giovani investono nell’agricoltura”

PALERMO (ITALPRESS) - "Fa piacere vedere tanti giovani che investono nell'agricoltura, anche in Sicilia sono aumentate le iscrizioni negli istituti agrari e nelle facoltà di Agraria nelle università: per rispettare le tradizioni dobbiamo fare tanta innovazione e questa si fa attraverso lo studio e i giovani. Le imprese che più innovano sono quelle giovanili: un genitore deve avere voglia di passare le aziende ai figli". Così Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Agricoltura, a margine della kermesse all'Hotel San Paolo Palace di Palermo, intitolata “Coltiviamo l'Italia per garantire la sovranità alimentare”, promossa dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. "I nostri investimenti sull'agricoltura sono un punto di partenza per fare ancora meglio - aggiunge -. I dati ci dicono che in Italia è stato fatto molto, nonostante le scellerate politiche europee che penalizzavano il settore. Gli agricoltori in questi anni hanno tirato la carretta anche senza il sostegno dei governi, il nostro compito è individuare le priorità". "I dazi americani - sottolinea - esistevano già, ci sono quasi 2 miliardi da parte del governo Biden: il rapporto tra Trump e Meloni è molto solido e ci consentirà di intervenire in quegli aspetti in cui abbiamo più bisogno di sostegno". xd8/vbo/gtr