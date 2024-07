De Angelis “In Italia 3 milioni di donazioni tra sangue e plasma”

PALERMO (ITALPRESS) - "1,7 milioni di donatori in Italia ci garantiscono, con 3 milioni di donazioni tra sangue e plasma, l'autosufficienza a livello nazionale, la trasfusione di globuli rossi concentrati e circa il 70% della copertura della domanda di farmaci che derivano dalla lavorazione di plasma. La situazione è buona, ma non abbiamo ancora raggiunto l'autosufficienza: ci sono ancora sforzi da fare, soprattutto adesso che sta iniziando la stagione estiva che tradizionalmente si associa a una riduzione del numero di donazioni. I donatori possono andare in ferie, i pazienti no". Così il direttore del Centro Nazionale Sangue, Vincenzo De Angelis, a margine della Giornata della donazione del sangue organizzata dall'assessorato della Salute della Regione Siciliana, attraverso il dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, che ha visto a Palazzo dei Normanni, a Palermo, riuniti i vertici della sanità siciliana per dare ampio risalto a tutto il sistema trasfusionale, che con la sua organizzazione garantisce i livelli essenziali di assistenza (Lea) trasfusionali. xd8/vbo/gtr