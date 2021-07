Ddl Zan, Sala: “Andrei alla conta, compromesso non semplice”

Ddl Zan, Sala: “Andrei alla conta, compromesso non semplice”

Sul Ddl Zan "io sarei per andare alla conta visto che poi il compromesso non è semplice anche perché non sono convinto che proposte del genere poi possano essere accettate dalla Lega". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. bla/fsc/gtr