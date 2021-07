“Credo che a Italia Viva vada riconosciuta la volontà di mettere in campo lo strumento della politica e della democrazia, la politica è dialogo. Se questo testo non diventa legge i diritti non vengono tutelati, oggi noi sappiamo che quella legge non ha i numeri certi per poter essere approvata”. Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ospite di Rainews24. “Noi abbiamo promosso un compromesso con un passo avanti, non con un passo indietro” ha aggiunto “se su questo compromesso tutte le forze ci stanno perché per una bandierina di qualcuno dobbiamo rischiare di non far passare la legge?”. Bonetti ha ricordato che: “Italia Viva ha già votato questa legge alla Camera dei Deputati, noi portiamo avanti l’obiettivo, la legge deve andare avanti, non la si può fermare, ma la politica è fatta di numeri. Si costruisca al Senato questo patto, che ha tutti i numeri”.

