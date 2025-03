Dazi, l’Unione Europea prende tempo

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha rinviato di due settimane l’avvio dei dazi sugli Stati Uniti che erano stati annunciati come risposta a quelli lanciati dal presidente americano Donald Trump. “A quanto ci risulta il 2 aprile gli Stati Uniti intendono imporre tariffe reciproche ai loro partner, solo allora si potranno avviare eventuali negoziati“, ha detto il commissario al Commercio Maros Sefcovic in audizione al Parlamento Europeo. Il primo pacchetto di contro-dazi europei su whisky, barche e motociclette, che sarebbe dovuto scattare a inizio aprile, slitta quindi a metà mese. La scelta della Commissione è in linea con la richiesta di diverse associazioni di imprese ma anche di governi, tra cui Italia, Francia e Spagna, sulla necessità di evitare un’escalation nella guerra commerciale. La presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde intanto ha lanciato l’allarme: in caso di tariffe americane del 25% sulle merci dell’Unione, la crescita dell’eurozona potrebbe scendere di tre decimi nel primo anno, che salirebbero a cinque in caso di ritorsione. Inoltre sarebbero inevitabili gli effetti sull’inflazione, e a cascata sui tassi di interesse. gsl