Dazi, Lagalla “Mi preoccupa un mondo in preda a volubilità di un uomo”

PALERMO (ITALPRESS) - "A me preoccupa il fatto che il mondo sia preda della volubilità di un uomo. Una volubilità che può essere naturalmente anche motivata da ragioni economiche, da ragioni politiche, ma che certamente rende incerti mercati e disorienta il mondo stesso del commercio, della produzione, della distribuzione. Mi risulta che il governo italiano stia facendo con uno sforzo positivo. E' necessario rintracciare e recuperare nuovi mercati. Quali? Il mercato orientale ma in generale i mercati internazionali che non siano solo ed esclusivamente quello americano". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine di un'iniziativa in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, organizzata presso la Camera di commercio a Palermo. xd6/vbo/mca1