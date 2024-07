Dati e programmazione per prevenire l’overtourism

Dati e programmazione per prevenire l’overtourism

ROMA (ITALPRESS) - “Programmazione e intelligenza” nell’utilizzo dei dati. Sono le parole chiave per il settore del turismo e per la gestione dei flussi, secondo Alessandra Priante, presidente di Enit, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gtr