Danzì “Preoccupa il rallentamento della crescita”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il Governo Meloni non sta approfittando del Pnrr per dare una spinta alla crescita". Lo dice Maria Angela Danzì, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, in merito alle previsioni economiche d'autunno della Commissione Europea. xf4/sat/gsl