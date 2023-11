D’Antonio (Fondazione CaRiSal) “Complesso San Michele storia Salerno”

SALERNO (ITALPRESS) - "Il complesso San Michele è stato un investimento importante per la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, che ha deciso di acquisire questo bene che rappresenta la storia di questa città, messo a disposizione della cittadinanza". A dirlo Virgilio D’Antonio, membro del Consiglio d'indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, in occasione del collegamento alla rete in fibra ottica dello storico complesso conventuale di San Michele a Salerno. col/fsc/gtr