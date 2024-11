D’Antona “Sensibilizzare le istituzioni su screening mammografici”

ROMA (ITALPRESS) - "Vogliamo sensibilizzare le istituzioni sull'importanza della maggiore adesione agli screening mammografici delle donne in età tra i 46 e i 74 anni. Il tema vero è che non tutte le regioni adottano questa fascia di età per gli screening, quindi la prima domanda sarà di allineare la possibilità di partecipare agli screening mammografici già a 45 anni, invece che 50", ha detto Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia, a margine della presentazione e dell'ultimo policy brief.