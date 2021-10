Daniela Mapelli, prima donna alla guida dell’Università di Padova

Daniela Mapelli è il nuovo Rettore dell'Università di Padova, la prima donna in 800 anni di storia dell’ateneo. Anzi, come tiene a sottolineare, ne sarà la Rettrice. “Il pensiero passa attraverso il linguaggio e viceversa – ha ricordato -. Quando abbiamo iniziato la campagna elettorale non c’erano mai state candidate donne. Noi eravamo addirittura in tre". abr/gtr/red