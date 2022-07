Damilano “Compatti con Draghi per la credibilità del Paese”

"Oggi bisogna dimostrare tutti insieme che la cosa indispensabile è dare credibilità al nostro Paese, quindi siamo qui per dire che bisogna essere compatti. Draghi è stimato non solo in Italia ma a livello internazionale": Lo ha detto Paolo Damilano, leader di Torino Bellissima, che ha partecipato a una manifestazione pro Draghi nel capoluogo piemontese. xb2/mgg/gtr