D’Amato “Piano di edilizia ospedaliera del Lazio da 400 milioni”

"Abbiamo presentato il piano di completamento di edilizia ospedaliera per oltre 400 milioni che si aggiungono a quelli del Pnrr, un miliardo in totale, lo approveremo nella prossima giunta. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato a margine della presentazione del piano di investimenti in edilizia sanitaria. xc3/pc/gsl