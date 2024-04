Dalle sfide della transizione ecologica nuove opportunità lavorative

TORINO (ITALPRESS) - Acqua, rifiuti ed energia. Le utilities si occupano di settori fondamentali per la transizione ecologica. In questo quadro e nell’ottica del ruolo crescente dell’innovazione tecnologica, anche la richiesta di figure lavorative è in continua evoluzione e favorisce nuove opportunità occupazionali. Se ne è parlato a Torino, nel corso di un convegno organizzato da Utilitalia, la Federazione che riunisce le imprese del settore. xb4/fsc/gsl