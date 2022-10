ROMA (ITALPRESS) – Tra le sfide del nuovo governo che molto probabilmente sarà guidato da Giorgia Meloni c’è anche quella di far cambiare ai mercati la percezione sull’Italia, ma per la City di Londra il problema d’Europa più che Roma in questa fase è Berlino. Lo sottolinea un’articolo di Italia Informa.

Ad agosto l’autorevole Financial Times aveva provato a lanciare una sorta di allarme: gli hedge fund, i famigerati fondi speculativi, avevano venduto Italia a piene mani. Si riaffacciava, insomma, il pericolo Italia quando i sondaggi davano la destra di Giorgia Meloni in predicato di vincere.

Ma la fuga dei capitali annunciata dal Ft interessava solo qualche miliardo di euro, su 2 mila miliardi di debito pubblico. Il temuto “Pericolo Italia”, il “Sell Italy”, vendere l’Italia, che fece tremare il paese nel 2011 e ancora nel 2018 stavolta non c’è stato.

L’Italia però continua a preoccupare i mercati, e non da adessp. In sordina, durante il Governo Draghi, i Btp erano scesi a quota 80 (rispetto al livello “normale” di 100). Ma chi invece fa davvero paura è la Germania: la ormai ex locomotiva d’Europa è il “malato grave” d’Europa, secondo i mercati.

“Per un anno e mezzo in Italia il ritornello è stato che grazie a Draghi l’Italia abbia riacquistato una perduta credibilità. È una convinzione solo italiana, pensano gli inglesi: con l’ex presidente della BCE al governo, l’Italia non ha né migliorato né peggiorato la sua percezione. Tanto che un trader di titoli di Stato di una grande banca francese, proprio durante il “Governo dei Migliori”, mi disse che non aveva e che non avrebbe mai comprato Btp – scrive Simone Filippetti nell’articolo di Italia Informa -. L’Italia era, è e purtroppo rimane un paese dal peso politico marginale in Europa (ma con una forte economia manifatturiera). Un nome storico della finanza a Londra come Henderson, prestigioso gestore di risparmi, ha da mesi un giudizio “neutrale” sul paese. Nei loro uffici ammettono: “Abbiamo già venduto mesi fa Titoli di Stato italiani”, quando non c’era nemmeno il timore di una caduta del Governo Draghi.

Il problema dell’Italia vista dall’alto dei grattacieli della City, dove si muovono decine di miliardi e dove sta davvero il potere economico che conta, è la sua scarsa rilevanza: quale che sia il leader per il “big money” internazionale poco cambia”.

