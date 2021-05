PALERMO (ITALPRESS) – Lo Studio legale Palmigiano entra “con forza” nella classifica del Sole 24 Ore che ogni anno premia le migliori realtà del panorama italiano. Sono infatti ben quattro le categorie in cui – partendo dalle segnalazioni e dalle indicazioni di avvocati, giuristi e clienti – lo studio palermitano è stato inserito come eccellenza nazionale: “Bancario e Finanziario”, “Contenzioso e Arbitrato”, “Risarcimento danni e condominio” e, infine, nella sezione “Territoriale Sud”.

“Sono lieto dei riconoscimenti, che premiano una attività iniziata oltre 60 anni fa da mio padre e cresciuta nel tempo, anche grazie al lavoro di squadra di tutti i professionisti dello studio – commenta l’avvocato Alessandro Palmigiano – Questo risultato è per noi uno stimolo per fare sempre di più e meglio nei rapporti con i clienti e con tutte le realtà con cui ci interfacciamo quotidianamente”.

La rilevazione organizzata dal Sole 24 Ore (in collaborazione con Statista, società tedesca esperta nella raccolta ed elaborazione di dati) è giunta alla terza edizione ed era aperta a tutti gli avvocati, ai giuristi d’impresa e ai clienti. Anche quest’anno l’obiettivo del quotidiano economico è stato quello di raccogliere ed elaborare segnalazioni relative agli studi legali ritenuti di eccellenza sia in una singola practice che sul territorio.

Lo Studio legale Palmigiano tutela i diritti delle imprese e dei privati dal 1954. Oggi un team di avvocati affianca cittadini e aziende nelle questioni di diritto civile e commerciale con un focus sul diritto bancario. Ha assistito ed assiste privati e imprese nel recupero di somme investite in prodotti non sempre adeguati, anche con riferimenti ai più importanti eventi che hanno colpito i risparmiatori (dal caso Cirio al crack Parmalat, passando per Lehman Brothers e Banca Popolare di Vicenza).

Gli avvocati si occupano, inoltre, di contenziosi inerenti i rapporti con gli istituti di credito, dall’analisi dei contratti di conto corrente e di mutuo al recupero di somme di denaro, anche ingenti, addebitate sotto forma di commissione di massimo scoperto, interessi moratori e capitalizzazione trimestrale.

Lo studio opera in tutta Italia con piccole, medie e grandi imprese, sia nell’attività stragiudiziale, sia quando arriva il momento di iniziare un contenzioso giudiziario. “Perché il diritto – come spiega sempre l’avvocato Palmigiano – non è una questione di collocazione territoriale ma di conoscenza delle regole”.

