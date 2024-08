BOLOGNA (ITALPRESS) – – Un weekend dedicato agli sport acquatici con due appuntamenti che uniscono idealmente l’Emilia alla Romagna, il mare al fiume Po.

Il 31 agosto e l’1^ settembre si svolgeranno la competizione di nuoto in acque libere Dominate the water a Cattolica (Rn), giunta alla seconda edizione, e la quarta tappa del Campionato mondiale Uim F2 di motonautica, abbinato al Campionato europeo F250 in prova unica, a Monticelli d’Ongina (Pc). Due eventi che fanno parte del calendario promosso dalla Regione, che conta oltre cento appuntamenti nel corso dell’anno, in tutte le discipline.

“Saranno due giorni all’insegna del vero spirito sportivo- ha sottolineato Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione-, che vedranno non solo lo svolgimento delle manifestazioni sportive, ma anche momenti di socializzazione, divertimento e nel caso dell’iniziativa di Cattolica, anche di sensibilizzazione a favore dell’ambiente marino”. “Lo sport – ha concluso – è uno straordinario volano di promozione del territorio. Un’opportunità anche di prolungare la stagione turistica, grazie ai tanti eventi, una ventina, che si svolgeranno nel mese di settembre in Emilia-Romagna”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).