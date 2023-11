Dal governo 22 milioni per l’agroalimentare e la pesca

ROMA (ITALPRESS) - Ventidue milioni per l'agroalimentare e per la pesca. Dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni, il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è pronto a stanziare dieci milioni di euro per sostenere le aziende danneggiate dal granchio blu e 12 milioni per le filiere della pera e del kiwi, che mirano a contrastare le conseguenze economiche che stanno vivendo i settori a causa di eventi climatici e naturali. mgg/gsl