Dal Consiglio Ue via libera alla direttiva sul salario minimo

Dal Consiglio Ue via libera alla direttiva sul salario minimo

Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla direttiva sul salario minimo legale. La direttiva chiede agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali di istituire un quadro di procedure per fissarli e aggiornarli secondo una serie di criteri chiari. sat/gsl