ROMA (ITALPRESS) – Dacia Sandero arrivata alla sua terza generazione, può dire di averne fatta di strada. Commercializzata nel 2008, Sandero marca il suo ingresso sul mercato come l’auto fatta per tutti, la city car robusta, pratica e agile. Solo un anno dopo, le si affianca la sua versione Stepway, che già preannunciava i primi passi della Brand verso lo stile outdoor. Il segreto del successo della versione Stepway risiede nelle sue proporzioni generose, l’altezza libera dal suolo rialzata, il senso di praticità e il prezzo sempre accessibile negli anni. Il suo design robusto, inoltre, più pratico rispetto ad una classica city car per le uscite off-road, ma meno imponente dei SUV per i giri in città, è riuscito a conquistare negli anni un importante numero di clienti. Parlando di numeri, infatti, Sandero si conferma l’auto più venduta a clienti privati in Europa, dal 2017, con un mix che vede protagonista la Sandero Stepway con il 66%. Sandero Stepway condivide i codici del design con il mondo crossover, grazie un’altezza libera dal suolo rialzata pari a 174 mm (+ 41 mm rispetto a Sandero, soprattutto per il diametro maggiorato degli pneumatici), barre da tetto contrassegnate dal logo Stepway, grandi modanature per passaruota e parte inferiore delle porte caratterizzata da uno stripping specifico.

Le barre da tetto non solo aggiungono un valore estetico al design della vettura ma sono la chiave della sua modularità. In pochi secondi, grazie alla chiave alloggiata nel vano portaoggetti e senza richiedere operazioni complesse di smontaggio, si trasformano in un robusto portapacchi con una capacità di carico pari a 80 chili. Questa innovazione è stata introdotta per la prima volta nella gamma Dacia con la terza generazione di Sandero Stepway, per poi essere estesa anche a Jogger. Questo ingegnoso sistema brevettato da Dacia incarna lo spirito della Marca: smart, pratico, semplice e affidabile. L’abitacolo interno offre comfort e modernità, senza dover aggiungere equipaggiamenti superflui. Con Media Control, ad esempio, lo smartphone viene posizionato davanti al conducente grazie a un ingegnoso supporto dedicato e diventa un sistema multimediale mediante l’app Dacia Media Control. Questo dispositivo consente di accedere facilmente a radio, musica, chiamate, messaggi e varie applicazioni GPS nonchè ad altre funzionalità, come il riconoscimento vocale Siri o Android.

Questi ed altri accorgimenti garantiscono la sicurezza di un acquisto intelligente, in grado di dare valore alle risorse del cliente. L’obiettivo di Dacia è quello di offrire veicoli affidabili, dotati di equipaggiamenti in linea con i bisogni reali dei consumatori e dal design accattivante, sempre al miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. Una sfida dinamica, che si basa sulla verifica continua della competitività dei prodotti e servizi di Dacia mantenendo il cliente al centro del processo stesso. Il nuovo allestimento Extreme si colloca al top di gamma e propone non solo un look outdoor ma anche una serie di soluzioni pratiche per la vita di tutti i giorni. Colori inediti, finiture color rame, motivi decorativi “topografici” arricchiscono il design di interni ed esterni mentre il nuovo tessuto MicroCloud, pratico e lavabile, e l’Extended Grip aggiungono funzionalità e sicurezza anche sui percorsi più difficili.

Con l’offerta UP&GO, la dotazione Extreme si arricchisce ulteriormente e si può approfittare una consegna più rapida rispetto a tutte le altre versioni: disponibile con la motorizzazione cuore di gamma ECO-G 100cv con il propulsore benzina 110cv, le versioni Extreme UP offrono un equipaggiamento completo e funzionale, inclusi Media Nav 8”, freno a mano elettrico, sensori di parcheggio anteriori e il blind spot warning. A disposizione tutto l’essenziale, resta solo da scegliere la tinta più cool. Con oltre 3500 ordini dal lancio nel secondo trimestre 2023, le versioni Extreme e Extreme UP si attestano nella scelta dei Clienti per quasi il 20% del mix di vendita.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).