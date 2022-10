Da Webuild una nuova metropolitana di superficie in Australia

Da Webuild una nuova metropolitana di superficie in Australia

Un'anima italiana per una nuova infrastruttura in Australia. Inaugurata a Perth la nuova metropolitana di superficie che collega la periferia con il centro, passando per l’aeroporto internazionale. Il Forrestfield-Airport Link, realizzato da Webuild, è una delle più grandi opere di mobilità sostenibile della regione. sat/gtr