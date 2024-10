Da Novartis un Action Paper per la sanità del futuro

ROMA (ITALPRESS) - Riduzione delle disuguaglianze, per garantire un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari; promozione della prevenzione per migliorare la salute e il benessere dei cittadini; formazione e valorizzazione dei professionisti sanitari e rafforzamento di nuovi modelli di partnership tra settore pubblico e privato. Sono questi gli obiettivi strategici al centro dell’Action Paper “Partner per il futuro”, la piattaforma di collaborazione nata nel 2023 su iniziativa di Novartis. Di questo modello si è parlato nel corso di un incontro organizzato alla Camera. f04/sat/gtr