Da Montevago un carico di farmaci per l’Ucraina

Da Montevago un carico di farmaci per l’Ucraina

E' giunto in Polonia un autobus carico di farmaci per l'Ucraina partito da Montevago, nell'Agrigentino. L'iniziativa rientra nell'ambito della missione umanitaria dell'associazione “A cuore aperto” del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo. Dopo la consegna dei medicinali il pullman riprenderà il viaggio verso Montevago con a bordo una quarantina di donne e bambini in fuga dalla guerra. vbo/red