Da Grenke un kit per lo smart working

ROMA (ITALPRESS) - Un monitor ultraleggero e portatile, alzatine e tastiere ergonomiche, zaino, felpa, borraccia e tappetino per il mouse, tutto realizzato con materiali ecosostenibili. È il kit per lo smartworking realizzato da Grenke Italia, società specializzata nel noleggio operativo di beni strumentali e servizi per imprese, liberi professionisti e artigiani. sat/gtr