Nell’ambito della campagna di solidarietà natalizia 2020 “Con tutto il cuore”, Conad Nord Ovest ha consegnato all’ospedale G. Brotzu di Cagliari, centro di alta specializzazione e rilievo nazionale, in particolare per la diagnosi e la cura di tutte le patologie, 70 mila euro raccolti nei punti di vendita della Sardegna. La cifra è stata interamente devoluta all’Associazione Sandremo al fine di contribuire all’acquisto dell’avanzatissimo sistema di telecografia di cui dotare la Cardiologia pediatrica dell’ospedale. La telecografia è un sistema integrato di acquisizione, trasmissione e gestione di immagini ecocardiografiche anche a distanza. Con tale tecnologia è possibile rispondere prontamente alle esigenze dei piccoli pazienti sia dell’ospedale sia del territorio, senza dovere necessariamente spostare mezzi e persone. “Abbiamo ottenuto un ottimo risultato grazie alla partecipazione dei nostri clienti che condividono i progetti solidali Conad, rinnovandoci la fiducia ogni giorno”, sottolinea il presidente di Conad Nord Ovest Valter Geri. “Risultato conseguito in un anno complesso, difficile e pertanto ancor più apprezzabile. Ci riempie di orgoglio sapere che il nostro aiuto potrà contribuire a rendere migliore il futuro di tanti piccoli pazienti del Brotzu. Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, che hanno mostrato di credere nella partnership e nella solidarietà legata all’iniziativa ‘Con tutto il cuore’ e che quotidianamente fanno di questa struttura un’eccellenza italiana”, conclude Geri. “Il frutto della campagna natalizia Conad ha permesso di arricchire ulteriormente le apparecchiature ad altissima tecnologia già presenti nella nostra Azienda. Questo permetterà di offrire ai pazienti una competenza scientifica e diagnostica di altissimo livello”, dichiara Paolo Cannas, commissario straordinario dell’Arnas G. Brotzu. (ITALPRESS).