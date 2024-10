Da Busto Arsizio in Islanda… pedalando

ROMA (ITALPRESS) - Dieci studenti sono partiti da Busto Arsizio e sono arrivati a Reykjavik, in Islanda, in bicicletta insieme a 2 professoresse e ad un'atleta paralimpico. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/mrv