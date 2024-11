NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Con otto gare disputate nella notte italiana, inizia la seconda edizione della Nba Cup. Avvio in grande stile con il big match Golden State-Dallas che si chiude con la vittoria dei padroni di casa (120-117), trascinati da Steph Curry. Il numero 30 dei Warriors mette a referto 37 punti, 6 rimbalzi e 9 assist, vincendo la sfida nella sfida con Luka Doncic, il cui contributo da 31 punti, 8 rimbalzi e 6 assist non basta ai Mavericks. Notte particolare per il grande ex Klay Thompson, accolto con grande affetto da tutto l’ambiente, ma tornato a casa con una sconfitta nonostante i 22 punti. Sono 21 i punti di Irving e 15 quelli di Gafford, ma vince Golden State che oltre a Curry porta in doppia cifra Kuminga (16), Hield (14), Melton (14) e Green (11).

Vincono i Pistons di Simone Fontecchio che davanti al proprio pubblico battono all’overtime i Miami Heat (123-121), ko anche e soprattutto a causa di un errore della panchina (chiamato un time out di troppo). L’azzurro non parte nel quintetto iniziale, ma gioca bene i 23 minuti a sua disposizione e mette a referto 10 punti, 3 assist e 2 rimbalzi.

Prestazione di squadra di Detroit che ne porta altri sei in doppia cifra con i 21 punti a testa di Cunningham (9 gli assist) e Beasley, mentre ne fanno 19 Ivey, 18 Harris, 13 Stewart e 11 Hardaway. Miami presenta un Tyler Herro straordinario come dimostrano i suoi 40 punti (8 gli assist), ma anche un Adebayo da 20 punti e 12 rimbalzi.

Nelle altre gare della notte sconfitta casalinga per i Celtics che si arrendono agli Hawks (Atlanta vince 117-116), vincono Orlando (114-89 sugli Hornets con 32 punti per Wagner), Knicks (111-99 su Philadelphia), Milwaukee (99-85 su Toronto con i 23 punti di Antetokounmpo), Phoenix (120-112 sui Jazz con 31 punti per Booker) e Portland (122-109 su Minnesota).

