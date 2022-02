PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Buona la prima. L’Italia fa il suo esordio sul ghiaccio dei Giochi Invernali di Pechino 2022 col doppio misto di curling: sulla pista del National Aquatics Center, gli azzurri Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro) hanno debuttato nella fase di round robin superando gli Stati Uniti 8-4.

“Abbiamo cercato di prepararci il meglio possibile perchè loro sono davvero forti, tutti quelli che sono qui sono davvero forti e ben preparati” le parole di Amos Mosaner dopo la vittoria sugli Usa. “E’ la nostra prima Olimpiade insieme nel doppio misto. Abbiamo cercato di mantenere la calma e abbiamo cercato di giocare al meglio ottenendo una bella vittoria, con qualche errore. Cercheremo di migliorare per la prossima partita ma iniziare con una vittoria va sempre bene, ovviamente”. “Era la mia prima partita ed è stata una vittoria per noi, quindi mi sento molto bene” ha detto Stefania Constantini. “Il nostro obiettivo è vincere più partite possibili. Siamo qui per questo, ci siamo preparati per questo, ma al momento pensiamo partita per partita. Questo è il nostro obiettivo per il momento”.

(ITALPRESS).