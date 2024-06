Curatoli “È la terza medaglia, non è da tutti”

Curatoli “È la terza medaglia, non è da tutti”

BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - "È la terza medaglia, sono molto contento perché non è da tutti. Non era facile tornare a certi livelli ma con la mia costanza e tenacia, anche in un momento di piccola flessione vissuto nel corso dell'ultima stagione, ce l'abbiamo fatta". Così Luca Curatoli dopo aver conquistato l'argento nella sciabola maschile agli Europei di scherma a Basilea. mc/gtr (Fonte video: Federscherma)