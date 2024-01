Cura del tumore al seno, Italia all’avanguardia

MILANO (ITALPRESS) - Il tumore al seno è causato dalla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule, principalmente di quelle della ghiandola mammaria che si trasformano in cellule maligne. Nel 2022 secondo i dati Aiom-Airtum sono stati diagnosticati 55.700 casi di tumore al seno, con un aumento dello 0.5% rispetto al 2020, un trend in crescita già evidenziato e atteso. Le proiezioni indicano infatti che il numero di tumori al seno è destinato a salire nei prossimi due decenni, mediamente del 2-3% ogni anno. Il tumore mammario rappresenta il 41% di tutti i tumori femminili sotto i 50 anni, il 35% tra i 50 e i 69 anni e il 22% nelle donne over 70. A parlarne Oreste Gentilini, professore associato di chirurgia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, primario dell'unità di chirurgia della mammella e responsabile della breast unit presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, nonché presidente dell'associazione internazionale di ricerca EuBreast, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl