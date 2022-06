NAPOLI (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata a Napoli la mostra “Sardegna Isola Megalitica”, nella quale è esposto anche uno dei dei Giganti di Mont ‘e Prama, antiche sculture risalenti alla civiltà nuragica ritrovate nel 1974 nel Sinis di Cabras. “La mostra – ha detto l’assessore regionale al Turismo Gianni CHessa – ha permesso di instaurare una proficua collaborazione con prestigiosi musei internazionali, tra i migliori in Europa, anche in vista di future iniziative di promozione e il successo ottenuto finora, con oltre 245mila visitatori nelle prime tre tappe, insieme all’apprezzamento e all’interesse dimostrato dalle autorità istituzionali e culturali, rafforza il progetto dell’Expo dell’archeologia sarda a Cagliari: dal 14 al 16 settembre, la passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy ospiterà il primo evento di questo genere in Sardegna”. La mostra”Sardegna Isola Megalitica – Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo” resterà nel Museo Mann di Napoli fino all’11 settembre. La tappa napoletana arriva dopo quella nel Museo per la Preistoria e Protostoria di Berlino, nel Museo Ermitage di San Pietroburgo e nel Museo Archeologico nazionale di Salonicco. “A Cagliari, la Sardegna potrà mettere in vetrina la sua cultura antica, caratterizzata da un’identità peculiare e un fascino unico, dimostrando la capacità di attrazione esercitata dal suo patrimonio storico e archeologico – ha aggiunto l’assessore Chessa – Metteremo insieme i siti museali e archeologici dell’Isola, al cospetto di studiosi e giornalisti specializzati, italiani e stranieri, e ci confronteremo con altre realtà che fanno dell’archeologia un loro punto di forza”.

– Foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).

