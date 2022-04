Csm, Renzi “Italia Viva si asterrà sulla riforma”

"La riforma non cancella il potere delle correnti, non è dannosa come quella di Bonafede, ma è sostanzialmente inutile, noi ci asterremo". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine del convegno "Democrazia in crisi: il presidenzialismo la salverà?". ror/sat/gtr