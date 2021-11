CRUI e GSE, un bando per 35 tirocini nel settore delle rinnovabili

Al via un bando per 35 tirocini nel settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. L’iniziativa è della Fondazione Crui e del Gse. Da febbraio 2022 gli studenti selezionati potranno trascorrere un periodo post-laurea on-the-job di 6 mesi presso il Gestore dei servizi energetici. Terminato il tirocinio, è prevista una fase di valutazione per un eventuale contratto di lavoro.