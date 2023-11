Crosetto “Polemiche? In Italia si formano bolle per riempire il vuoto”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Probabilmente ho sbagliato a parlare di domenica, quando non avevano altri argomenti. In Italia ogni tanto si formano bolle per riempire il vuoto politico". Lo ha detto, a New York, il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo a una domanda di Stefano Vaccara sulle recenti polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni. mgg/ (video di Stefano Vaccara)