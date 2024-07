Crollo Scampia, comandante Vigili del Fuoco “15 persone coinvolte”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Il personale, quando è giunto sul posto, ha trovato ballatoi metallici crollati per cause ancora in fase di accertamento e delle persone erano state investite dal crollo". Così il comandante dei Vigili del fuoco di Napoli Michele Mazzaro, ricostruendo l'intervento nella Vela Celeste di Scampia dove, a causa del crollo di un ballatoio, sono morte due persone e altre tredici sono rimaste ferite, tra cui sette bambini. (fonte video: vigilfuoco.tv) col4/gtr