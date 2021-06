Crolla trivella a Milano, nessun ferito

Una trivella è precipitata al suolo a Milano. È accaduto in un cantiere di via Serio. Il macchinario ha travolto quattro auto parcheggiate nelle vicinanze danneggiando due piani del palazzo dell'Ifom (Istituto Firc di Oncologia Molecolare). Fortunatamente non si registrano feriti. pc/gtr