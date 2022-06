Crolla solaio di un’abitazione a Palermo, soccorse due persone

I Vigili del fuoco sono intervenuti per il crollo del solaio di un'abitazione al secondo piano di un fabbricato in via Amerigo Vespucci, a Palermo. Due operai e una residente coinvolti: soccorsi la donna e un operaio tra le macerie, illeso il secondo. Le squadre al lavoro per mettere in sicurezza l’area. vbo/gtr