Crisi di Governo, Tajani “Fare in fretta”

"Noi chiediamo soltanto di fare in fretta, il presidente del Consiglio venga in Parlamento e rispetti tutti i processi istituzionali". Lo dice in merito alla crisi di Governo il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. sfe/sat/red