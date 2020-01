Quali i fattori sociali che incidono sui fenomeni criminali? Quali le risposte istituzionali al crimine? Come valutare l’efficacia delle politiche penali e di sicurezza?

Come rafforzare la percezione di sicurezza garantendo al contempo che le politiche penali e di sicurezza siano rispettose dei diritti umani?. Il Master di primo livello in criminologia e politiche per la sicurezza si pone l’ obiettivo di dare risposte a queste domande proponendo un percorso di studi multidisciplinare sul funzionamento del sistema penale, le discipline socio-criminologiche e le politiche per la sicurezza a quanti, giovani laureati o professionisti, desiderano approfondire le loro conoscenze in un settore cruciale delle politiche pubbliche. Il Master, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con il Garante per i diritti dei detenuti della Regione Puglia, annovera tra i suoi docenti studiosi provenienti da diverse università italiane e straniere, oltre che esperti e professionisti attivi nel campo delle politiche penali e per la sicurezza. Termine di scadenza delle domande: 28 febbraio 2020.

(ITALPRESS).