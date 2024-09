Crescono gli occupati nel secondo trimestre

ROMA (ITALPRESS) - Nel secondo trimestre gli occupati aumentano rispetto a quello precedente di 124mila unità, con la crescita dei dipendenti a tempo indeterminato e il calo di quelli a termine. E' quanto rileva l'Istat, sottolineando che nei dati provvisori di luglio, rispetto a giugno, si osserva un aumento degli occupati e del relativo tasso. L'occupazione cresce anche su base annua, con i dipendenti stabili e gli indipendenti a fronte del calo dei dipendenti a termine. Nel secondo trimestre dell'anno, il tasso di disoccupazione scende al 6,8% e il tasso di inattività 15-64 anni risulta stabile al 33%. Il ricorso alla cassa integrazione scende a 7,5 ore ogni mille ore lavorate. Dal lato delle imprese prosegue la crescita congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti osservata a partire dal secondo trimestre 2021; l'intensità della crescita è simile per la componente a tempo pieno e lievemente inferiore per quella a tempo parziale; anche in termini tendenziali la crescita delle posizioni dipendenti è più marcata tra i full time e leggermente più contenuta tra i part time. sat/mrv