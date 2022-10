Cresce gap competenze, da Assolombarda una guida per ridurre mismatch

La difficoltà di reperimento di figure professionali idonee da parte delle imprese riguarda il 43,3% delle assunzioni programmate, in aumento di sette punti percentuali rispetto allo scorso anno. Un fenomeno che va di pari passo con quello dei 'Neet', giovani che non lavorano né studiano, e che in Italia rappresentano il 20%, mentre in Lombardia sono 165mila. Da qui una guida realizzata con l'obiettivo di contribuire alla riduzione del 'mismatch' tra domanda e offerta di lavoro realizzata da Assolombarda, in collaborazione con Adapt