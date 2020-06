ROMA (ITALPRESS) – Cresce in Veneto il fondo di garanzia per le Pmi. Una delibera approvata dalla Giunta Zaia, nell’ambito del piano “OraVeneto”, ha aumentato la dotazione di 11 milioni di euro. “Vogliamo dare un risposta alla precisa richiesta dei nostri imprenditori, offrendo loro garanzie per l’investimento anche per quelle imprese che hanno rating più bassi – ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico ed energia della Regione veneto, Roberto Marcato – E’ una misura essenziale per dare linfa vitale alle nostre imprese, soprattutto quelle che hanno minori mezzi e possibilità di accesso al credito, impegnate a mettere tutte le proprie energie e risorse la ripartenza”. L’assessore Mercato ha inoltre annunciato l’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera che dà il via libera all’atto integrativo dell’Accordo di programma tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’economia e delle finanzia e Regione Veneto, che ha permesso l’istituzione della “Sezione speciale Regione Veneto”. La nuova delibera prevede di modificare l’accordo, al fine di adeguare le modalità di intervento della “sezione speciale Veneto”, già dotata di 10 mln di euro dal novembre 2019, alla quale ora arrivano altri 11 mln per un totale di 21 mln. “Queste risorse regionali – ha aggiunto Mercato – consentiranno di attivare risorse statali del Mise per almeno ulteriori 75.000.000 a sostegno di un portafoglio finanziamenti pari ad almeno 500.000.000 di euro. Un portafoglio che potrà essere caratterizzato da un elevato livello di rischio complessivo, così da poter includere fra le imprese beneficiarie anche le Pmi più in difficoltà”. L’atto integrativo all’accordo di programma previsto nella delibera permetterà, infatti, di uniformare la disciplina regionale a quella prevista per il Fondo centrale di garanzia per le Pmi, rendendo la misura regionale complementare a quella statale ed evitando duplicazione di interventi.

(ITALPRESS).