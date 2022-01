Cozzoli “Sport è anche cultura e promozione valori formativi”

"Abbiamo investito sulla scuola in modo straordinario in questo anno scolastico, con un milione e mezzo di bambini coinvolti", ha ricordato Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, a margine della presentazione del progetto “YES – Youth, Education and Sport”, realizzato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto dell’ente di ricerca Indire. spf/glb/gtr