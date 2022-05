CATANZARO (ITALPRESS) – Il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria e il Gruppo Tecnico regionale Emergenza Covid-19 hanno promosso un webinair, sabato prossimo, 14 maggio, in merito all’approccio preventivo e terapeutico dei soggetti più fragili al Coronavirus.

Il confronto è rivolto ai medici di medicina generale e ad altri professionisti ematologi, oncologi, reumatologi che hanno in cura pazienti con patologie che li rendono particolarmente immunocompromessi e che pertanto non riescono a sviluppare sufficienti anticorpi nonostante la somministrazione del vaccino Covid.

Nell’ambito del webinar saranno esaminate le strategie di prevenzione al Covid maggiormente efficaci tra cui la profilassi pre-esposizione, arma particolarmente importante, insieme alla quarta dosa, per proteggere i più vulnerabili.

L’incontro sarà presieduto dal professore Carlo Torti, ordinario di Malattie infettive e tropicali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro “Terapia e Prevenzione” e dalla dottoressa Simona Mirarchi, farmacista Gruppo Tecnico Covid-19 “Modalità prescrittive e distributive delle nuove terapie contro il Covid-19. Per partecipare all’evento, in programma alle ore 10.30, è possibile collegarsi al seguente link: urly.it/3nfwf,password:p2Zs2MgU9ht

– foto: Ufficio stampa regione Calabria

(ITALPRESS).