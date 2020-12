Oggi è stata somministrata la prima dose del vaccino anti-Covid a Malta. Rachel Grech, un’infermiera che lavora presso l’Unità di Malattie Infettive all’ospedale Mater Dei, è stata la prima persona ad essere vaccinata. E’ stata vaccinata in presenza del primo ministro maltese Robert Abela e del vice primo ministro e ministro della sanità Chris Fearne.

Abela ha insistito sul fatto che, sebbene Malta abbia il vaccino, la pandemia non è finita e le persone devono ancora rispettare le restrizioni. Rachel Grech ha fatto appello ai maltesi e ai gozitani, spiegando che è importante che tutti facciano il vaccino.

La prima spedizione del vaccino anti-Covid-19 è arrivata a Malta sabato mattina. Un Cessna ha trasportato circa 10.000 dosi che sono state trasportate da una fabbrica Pfizer a Puurs, in Belgio, attraverso Amsterdam.

Nel frattempo, le autorità sanitarie locali hanno confermato che altri quattro pazienti hanno perso la vita. Finora Malta ha registrato 210 morti a causa del COVID-19.

(ITALPRESS/MNA).