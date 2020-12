Asusual Lab, un collettivo di giovani esperti del web, ha lanciato www.Covidzone.info, la web app per tenere traccia dei dpcm e delle restrizioni adottate in Italia.

Cambiano con molta frequenza le regole e le indicazioni su come muoversi per evitare per quanto possibile la diffusione del virus. Proprio per fornire uno strumento utile in questo momento critico Asusual Lab ha ideato e creato in pochissimi giorni la web app Covidzone.info.

Per chi non riesce più a tenere il filo tra restrizioni, divieti, coprifuoco o altro e ha voglia di avere tutto a portata di mano può monitorare la situazione con pochi semplici click da pc o smartphone.

Covidzone.info permette di ottenere tutte le informazioni relative agli ultimi DPCM e le restrizioni adottate. Basta collegarsi e la mappa dell’Italia presenta le diverse regioni con il relativo colore. Cliccando sulla regione poi in un attimo si hanno a portata di mano tutte le regole di riferimento senza lunghe e faticose ricerche online.

Il progetto nasce senza fini di lucro, è gratuito e accessibile a tutti. Come scritto sopra, l’idea è di Asusual Lab un gruppo di sviluppatori e professionisti del digitale. Che con l’inevitabile tempo concesso in questo periodo di quarantena ha pensato di mettere a frutto le proprie competenze per creare qualcosa di utile alla collettività.

