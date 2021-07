LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – A Malta le autorità sanitarie locali hanno confermato 166 nuovi casi di coronavirus, 33 casi in meno rispetto a ieri.

Con 2.487 casi attivi, il tasso di casi positivi a Malta è il quinto più alto nell’Unione Europea. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), solo Cipro, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi hanno un tasso di casi più elevato per ogni 100.000 persone.

Nessun decesso si è registrato nelle ultime 24 ore. Malta è l’unico paese dell’UE ad avere un tasso di mortalità pari a zero nelle ultime tre settimane. Le autorità sanitarie locali attribuiscono questa situazione all’alto tasso di vaccinazione. Attualmente all’ospedale Mater Dei ci sono 17 pazienti positivi al coronavirus, di cui uno sta nel reparto per la terapia intensiva.

Il ministro per la terza età Michael Farrugia è stato dimesso dall’ospedale dopo che i test hanno confermato che non ci sono state complicazioni. Farrugia era risultato positivo domenica scorsa.

Intanto, un gruppo di 128 studenti francesi, positivi al Covid-19, sono tornati a casa questo pomeriggio con un volo speciale operato da ASL Airlines France, specializzata in voli medici. Quasi altri 200 studenti erano già stati rimpatriati su due voli lunedì e martedì verso Italia, Germania e Spagna. Tutti questi si sono confermati negativi per il virus anche se alcuni erano in quarantena. Più di 500 studenti che erano a Malta per studiare l’inglese sono risultati positivi al coronavirus. Dall’inizio della pandemia, Malta ha registrato 33.198 casi di coronavirus, che finora ha causato 420 vittime.

(ITALPRESS).